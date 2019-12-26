Эрнесто Вальверде: «Если бы «Барселона» обыграла «Ливерпуль», мы бы выиграли и в финале Кубка Испании»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает, что поражение от «Ливерпуля» в 1/2 финала Лиги чемпионов стало важным событием для его команды в этом году. Каталонцы после вылета из еврокубка проиграли в финале Кубка Испании «Валенсии».

— До матча в Ливерпуле у нас была невероятная Лига чемпионов, — цитирует пресс-служба клуба Вальверде. — На «Энфилде» у нас были шансы, но «красные» забили быстрый гол и психологически мы начали беспокоиться, вспоминая то, что произошло в Риме (поражение от «Ромы»). Был момент слабости, и мы заплатили за него. Это был один из самых сложных моментов 2019 года. Стоит признать, что удар, который получили в Ливерпуле, означал, что наш моральный дух упал в финале Кубка Испании против «Валенсии». Если бы «Барселона» обыграла «Ливерпуль», мы бы таже выиграли и в финале Кубка Испании.