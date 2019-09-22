Эрнесто Вальверде: «Дома «Барселона» невероятно хороша, на выезде невероятно плоха»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение от «Гранады» в матче чемпионата Испании (0:2). Каталонцы продлили безвыигрышную серию на выезде до семи игр.

— Нам нужно подумать о нашей игре, — цитирует FCBarcelonaFI Вальверде. — Дома мы невероятно хороши, на выезде мы невероятно плохи.

Я обеспокоен, что на выезде мы не добиваемся результата. Это очень нехороший синдром. У нас были травмы и другие неприятности, но это все равно неправильно.

Я всегда чувствую ответственность за результат. Можно побеждать или проигрывать, но порой ты незаслуженно проигрываешь. Сегодня мы не заслужили победу.