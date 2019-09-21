Эрнесто Вальверде: «Барселона» ужасно выступает на выезде и с этим пора заканчивать"

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями перед матчем 5-го тура чемпионата Испании против «Гранады».

— «Гранада» очень хорошо стартовала. Как правило, новички чемпионата Испании всегда опасны на старте, — цитирует Вальверде Marca. — «Гранада» показывает скоростной футбол, и нам не будет легко. Несмотря на это, мы едем туда за победой. Мы ужасно выступаем на выезде, и с этим пора заканчивать. Не исключаю, что место Ансу Фати займет Усман Дембеле, поскольку Фати очень много поработал в последнее время.



Месси неплохо вписался в игру в матче с «Боруссией», несмотря на то, что это был его первый матч. Мы надеемся, что уже скоро он наберет форму и начнет приносить нам победы.

После четырех туров «Барселона» набрала 7 очков и занимает 6-е место в чемпионате Испании.