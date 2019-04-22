Эрнесто Вальверде: "Барселона" может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что его команда может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев. Каталонский клуб сражается за победу в трех турнирах: чемпионате и Кубке Испании, а также Лиге чемпионов.

- Все хотят победить в ла лиге, - приводит слова Вальверде Marca. - Мы замечательно играем, и люди считают, что все просто. Завтра мы должны победить "Алавес" - команду, претендующую на еврокубки.

В начале сезона я мог представить, что "Барселона" окажется в такой ситуации. Всегда ожидаешь хорошего, а не плохого. Мы может как выиграть три титула, так и остаться без трофеев. Каждый матч для нас равносилен финалу. Посмотрим, как все закончится.

"Барселона" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 77 очков после 33 туров.

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