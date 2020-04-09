Эрнан Креспо: «Футбол задолжал Месси, но даже если он не выиграет ЧМ, это не уменьшит его величие»

Экс-нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением об игре форварда «Барселоны» Лионеля Месси за аргентинскую сборную.

— Будет несправедливо, если Месси не станет чемпионом мира, — приводит Ole слова Креспо. — Вообще, футбол в каком-то смысле задолжал Месси. Впрочем, даже если он не станет чемпионом мира, это не уменьшит его величие. Вся Аргентина хочет, чтобы он выиграл ЧМ, и я всем сердцем этого хочу, но если этого не случится, то Лионель не перестанет быть великим.

Месси участвовал в четырех чемпионатах мира (с 2006 по 2018), в 2014 году форвард стал серебряным призером мирового первенства.