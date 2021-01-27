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Эрик Гарсия может остаться без зарплаты до конца сезона в «Барселоне»

14:06
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Один из кандидатов на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт на пресс-конференции рассказал о деталях возможного трансфера защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсии.

— «Сити согласится продать Гарсию за 3 миллиона евро и бонусы, почти втрое дешевле, чем это могло быть 4 месяца назад. Они готовы подождать выплаты до следующего сезона. Сам игрок тоже очень заинтересован в переходе и может даже остаться без зарплаты до конца сезона» — сказал Фонт.

20-летний Гарсия является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году. в нынешнем сезоне защитник провел 8 матчей во всех турнирах. Transfermarkt оценивает защитника в 20 миллионов евро.

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