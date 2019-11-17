Эрик Абидаль: «Я говорил Суаресу, что «Барселона» ищет усиление атаки»

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль подтвердил, что клуб ищет нападающего на замену Луису Суаресу в перспективе. По его словам, команда и сейчас достаточно сильна.

— Я честен с игроками. Суарес может это подтвердить, — цитирует El Mundo Deportivo Абидаля. — Потому что еще в прошлом году я говорил ему, что мы планируем укрепить атаку. Он принял это. Потому что хочет, чтобы команда была максимально сильной.

Лаутаро Мартинес? Это качественный игрок, который вырос до приличного уровня. Мы его хорошо знаем. Но есть и другие интересные футболисты. Мы хорошо поработали во время трансферного окна. Команда стала сильнее, у игроков хороший настрой и одна цель: выигрывать титулы.