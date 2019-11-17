Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Испания

Эрик Абидаль: «Неймар остается вариантом для «Барселоны»

13:14
Теги:

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, что клуб по-прежнему будет интересоваться нападающим «ПСЖ» Неймаром. Минувшим летом каталонцы работали над возвращением бразильца, но сделка не состоялась.

— Игрок такого уровня, хорошо знакомый с философией «Барселоны», всегда будет в поле нашего зрения, — цитирует El Mundo Deportivo Абидаля. — Но есть финансовые аспекты, которые нельзя урегулировать. Посмотрим, что будет. Я бы не сказал, что Неймар будет главной целью следующего лета. Потому что сезон долгий. Но, конечно, он в списке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир