Эрик Абидаль: "Барселона" должна была защитить Тодибо"

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал подписание контракта с 19-летним защитником Жан-Клером Тодибо, сообщает Sky Sports.

Напомним, что каталонцы заключили контракт с бывшим игроком "Тулузы"​ на 4,5 года. На игрока также претендовали "Реал", "Ювентус" и "Манчестер Сити". В текущем сезоне Тодибо провел 10 матчей за "Тулузу" и забил 1 гол.

– Тодибо прибыл сейчас, потому что "Барселона" должна была защитить его, его положение в "Тулузе" было не очень хорошим, и было важно привести его сейчас, чтобы он мог расти в нашем клубе. Мы здесь, чтобы помочь ему, насколько это возможно, он долгое время не играл. "Барселона" не могла оставить его на полгода без игры, – приводит слова Абидаля Sky Sports.