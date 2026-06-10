Президент «Атлетико» Сересо: «Альварес не продается»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо отреагировал на предложение «Реала» по нападающему Хулиану Альваресу. «Сливочные» готовы заплатить 150 миллионов евро за 26-летнего аргентинца.

«Официальное предложение от мадридского «Реала»? Хулиан Альварес не продается. Мы не хотим его продавать», — заявил телеканал El Chiringuito TV.

Ранее СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны «ПСЖ», «Барселоны» и «Арсенала».

Альварес имеет действующий контракт с «Атлетико» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Альварес сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 9 голевых передач.