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Энрике пожертвовал фонду по борьбе с раком 30 тысяч евро, заработанные на стримах во время ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на стримах во время ЧМ-2022.

Специалист перевел фонду по борьбе с раком у детей Enriqueta Villavecchia 30 тысяч евро.

Испанец проводил трансляции на стриминговых площадках во время чемпионата мира-2022, тогда тренер пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.

В 2019 году от рака умерла 9-летняя дочь Энрике.

Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 - : -
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 - : -
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 - : -
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
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Валенсия – Р. Вальекано
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Энес Юнал

Хетафе

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Эспаньол

 12
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

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Атлетико

 18 2 3
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