Энрике пожертвовал фонду по борьбе с раком 30 тысяч евро, заработанные на стримах во время ЧМ-2022

Экс-тренер сборной Испании Луис Энрике отдал на благотворительность деньги, заработанные на стримах во время ЧМ-2022.

Специалист перевел фонду по борьбе с раком у детей Enriqueta Villavecchia 30 тысяч евро.

Испанец проводил трансляции на стриминговых площадках во время чемпионата мира-2022, тогда тренер пообещал, что отдаст все вырученные деньги на благотворительность.

В 2019 году от рака умерла 9-летняя дочь Энрике.