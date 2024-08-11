Эндрик включил Бобби Чарльтона и Пушкаша в пятерку своих любимых футболистов

Нападающий «Реала» Эндрик назвал пятерку своих любимых футболистов.

18-летний бразилец назвал любимых игроков в видео блогера Delantero09, сообщает Mundo Deportivo.

Новичок «Реала» включил в свой топ-5 Криштиану Роналду, Бобби Чарльтона, Ференца Пушкаша, Винисиуса и Джуда Беллингема. Примечательно, что Чарльтон и Пушкаш завершили карьеры за более чем 30 лет до рождения Эндрика.

Эндрик присоединился к «Реалу» летом этого года. Ранее нападающий выступал за «Палмейрас».