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Сегодня, 10:58

Эндрик сократил свой отпуск и прибыл в «Реал»

Виктория Кравченко
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Новичок «Реала» Эндрик прибыл в расположение клуба раньше, чем планировал. Футболист хочет как можно быстрее официально стать игроком мадридской команды.

Ранее издание Onda Cero сообщило, что клуб перенес презентацию бразильца на 27 июля. О причинах не уточняется. Изначально представление игрока было запланировано на 26 июля.

Презентация пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», после чего футболист присоединится к «Реалу» в турне по США.

Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.

ФК Реал
Эндрик
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 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
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