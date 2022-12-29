Эндрик рассказал, по каким причинам решил перейти в «Реал»

Новичок «Реала» Эндрик объяснил, почему решил продолжить карьеру в мадридском клубе. В этом клубе играл его кумир Криштиану Роналду, а также Винисиус Жуниор.

«Я выбрал «Реал» из-за Винисиуса и Криштиану. Надеюсь, в будущем у нас получится отличная связка с Винисиусом», — цитирует бразильца Madrid Xtra.

16-летний Эндрик стал игроком «Реала» летом этого года, в команду он прибудет только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет. Его трансфер стоил «Реалу» 65 миллионов евро.