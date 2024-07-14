Эндрик признался, что с детства болеет за «Реал»
Форвард «Палмейраса» Эндрик, который этим летом перейдет в «Реал», рассказал, что болеет за мадридский клуб с детства.
«Моя история с мадридским «Реалом» началась еще до того, как я родился, отец хотел назвать меня Ди Стефано, но мама была против», — цитирует Эндрика L'Equipe.
Летом 2024 года Эндрик станет игроком «Реала». Ранее они уже заключили контракт.
Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.
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3
|Жирона
|0
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|0-0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Бетис
|0
|0
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8
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9
|Валенсия
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|0
|0
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10
|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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