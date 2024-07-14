Эндрик признался, что с детства болеет за «Реал»

Форвард «Палмейраса» Эндрик, который этим летом перейдет в «Реал», рассказал, что болеет за мадридский клуб с детства.

«Моя история с мадридским «Реалом» началась еще до того, как я родился, отец хотел назвать меня Ди Стефано, но мама была против», — цитирует Эндрика L'Equipe.

Летом 2024 года Эндрик станет игроком «Реала». Ранее они уже заключили контракт.

Соглашение 17-летнего игрока с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 55 миллионов евро.