Эндрик прибыл на медицинское обследование перед презентацией в «Реале»

Бразильский форвард Эндрик прибыл на медицинское обследование перед презентацией в «Реале». Сегодня, 27 июля, футболиста представят в качестве игрока клуба.

Сенодня же состоится подписание контракта. После этого бразилец проведет пресс-конференцию.

Соглашение 17-летнего игрока, которому 21 июля исполнится 18, с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.