Эндрик прибыл на медицинское обследование перед презентацией в «Реале»
Бразильский форвард Эндрик прибыл на медицинское обследование перед презентацией в «Реале». Сегодня, 27 июля, футболиста представят в качестве игрока клуба.
Сенодня же состоится подписание контракта. После этого бразилец проведет пресс-конференцию.
Соглашение 17-летнего игрока, которому 21 июля исполнится 18, с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.
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3
|Жирона
|0
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|0
|0
|0-0
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4
|Атлетико
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|0
|0
|0-0
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5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
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10
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11
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|
12
|Хетафе
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Эспаньол
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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