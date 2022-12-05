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Сегодня, 17:54

Эндрик не хочет играть вместе с Холанном, «Реал» сделает выбор в пользу 16-летнего игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Палмейраса» Эндрик, в подписании которого заинтересован мадридский «Реал», не хочет выступать в одной команде с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном, сообщает Marca.

По информации источника, если «Реал» придется выбирать между нападающими, то испанский клуб выберет 16-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Эндрик может перейти в «Реал», «ПСЖ» или «Челси». Парижский клуб является единственным, сделавшим официальное предложение по футболисту.

В текущем сезоне бразильский форвард сыграл за «Палмейрас» 14 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt равна 20 миллионам евро.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/12/05/638a442ee2704e603c8b45fd.html

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
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 - : -
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Вильярреал – Валенсия
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 8
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Реал Сосьедад

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Усман Дембеле

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И К Ж
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