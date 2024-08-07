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Сегодня, 03:41

Эндрик назвал пять фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Эндрик назвал игроков, которых считает фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Пять фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»: Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Карвахаль и Вальверде», — цитирует Sportskeeda Эндрика.

27 июля прошла презентация 18-летнего Эндрика в качестве новичка «Реала».

Эндрик целует эмблему &laquo;Реала&raquo; на&nbsp;презентации. Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт

Винисиус Жуниор
Даниэль Карвахаль
Джуд Беллингем
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
Федерико Вальверде
Эндрик
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2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
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19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
15.08 22:30
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 - : -
16.08 20:00
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 - : -
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 - : -
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