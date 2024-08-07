Эндрик назвал пять фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Эндрик назвал игроков, которых считает фаворитами в борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

«Пять фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»: Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Карвахаль и Вальверде», — цитирует Sportskeeda Эндрика.

27 июля прошла презентация 18-летнего Эндрика в качестве новичка «Реала».