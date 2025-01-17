Эндрик: «Хочу сделать все возможное для «Реала»

Нападающий «Реала» Эндрик прокомментировал победу над «Сельтой» (5:2) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

«Мне нравится все в «Реале», клуб, болельщики... мои голы для Рюдигера, он помогает мне каждый день. Я знал, что мне придется работать здесь намного усерднее, и я хочу сделать все возможное для «Реала», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Эндрика.

18-летний бразилец в дополнительное время оформил дубль и принес «Реалу» победу.