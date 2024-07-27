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Сегодня, 14:38

Эндрик будет играть в «Реале» под 16-м номером

Виктория Кравченко
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Эндрик.
Фото Reuters

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик будет выступать в мадридском клубе под 16-м номером. Сегодня, 27 июля, прошла презентация 18-летнего футболиста.

Форвард уже прошел медобследование. После презентации игрок даст свою первую пресс-конференцию в качестве форварда «Реала».

Соглашение Эндрика с мадридским клубом рассчитано до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 60 миллионов евро.

ФК Реал
Эндрик
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