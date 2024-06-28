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Пети о позиции Мбаппе в «Реале»: «Нападающий. Анчелотти не уберет Винисиуса с левого фланга»

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о том, на какой позиции будет играть в «Реале» Килиан Мбаппе.

«Винисиус великолепен для «Реала», как и Родриго, как и Беллингем. Так что единственная свободная позиция в «Реале на данный момент — нападающий. Я понятия не имею, чего хочет Анчелотти. Но я уверен, что он не уберет Винисиуса с левого фланга и не поставит его нападающим. Я не верю, что это произойдет», — цитирует Пети AS.

Ранее Мбаппе заявил, что готов играть на любой позиции.

«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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