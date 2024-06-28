Пети о позиции Мбаппе в «Реале»: «Нападающий. Анчелотти не уберет Винисиуса с левого фланга»
Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети поделился мнением о том, на какой позиции будет играть в «Реале» Килиан Мбаппе.
«Винисиус великолепен для «Реала», как и Родриго, как и Беллингем. Так что единственная свободная позиция в «Реале на данный момент — нападающий. Я понятия не имею, чего хочет Анчелотти. Но я уверен, что он не уберет Винисиуса с левого фланга и не поставит его нападающим. Я не верю, что это произойдет», — цитирует Пети AS.
Ранее Мбаппе заявил, что готов играть на любой позиции.
«Реал» объявил о подписании контракта с 25-летним французом 3 июня. Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».
В завершившемся сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов. В финале команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0).
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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|0-0
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4
|Атлетико
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|0-0
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5
|Атлетик
|0
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
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|0-0
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7
|Бетис
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|0-0
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8
|Вильярреал
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|0-0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Осасуна
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хетафе
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сельта
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Мальорка
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Эспаньол
|0
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|0-0
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
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Сельта – Алавес
|- : -
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Осасуна – Леганес
|- : -
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Вальядолид – Эспаньол
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