Эмери заявил, что хотел бы вернуться в чемпионат Испании

Бывший главный тренер «Арсенала», «Севильи» и «Валенсии» Унаи Эмери рассказал, где хотел бы работать.

— Я открыт к тренерской работе, — цитирует Eurosport Эмери. — Готов тренировать в Испании, Италии, Англии, Франции или еще где-то, но самым предпочтительным вариантом для меня является ла лига. Прошло четыре года с момента, как я ушел из «Севильи», думаю, самое время вернуться в испанский чемпионат.

В конце ноября 48-летнего испанца уволили из «Арсенала». В Испании он возглавлял «Лорку», «Альмерию», «Валенсию» и «Севилью».