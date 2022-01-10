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Эмери: «Вместо того, чтобы заткнуться, Пике попытался обмануть людей»

Эмери жестко раскритиковал поведение Пике после матча с «Атлетико»
09:19
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал отмененный гол полузащитника Даниэля Парехо в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (2:2) за игру рукой.

«Сегодня мяч попал Даниэлю в бедро, но арбитр увидел, что он задел его руку, — приводит слова Эмери Marca. — Я бы не свистнул за такое, но он свистнул, и я это принимаю».

Тренер вспомнил, как арбитр не назначил пенальти в ворота «Барселоны» (1:3) во встрече 9-го тура чемпионата Испании после игры рукой со стороны защитника Жерара Пике, а также раскритиковал его за недовольство судейством в игре 20-го тура «Реал» — «Валенсия» (4:1).

«Момент с Пике в той игре — это был пенальти. Мяч явно коснулся его руки, и мы потерпели поражение в той встрече. Вчера Жерар писал в Twitter о судействе в другом матче. Нужно быть честным и не путать людей. Вместо того, чтобы заткнуться, Пике попытался обмануть людей. Мы не лояльны к ВАР», — сказал он.

После 20 туров чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 29 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/villarreal/2022/01/10/61db6d33e2704e5da38b4596.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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