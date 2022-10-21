Эмери прокомментировал крупное поражение «Вильярреала» от «Барселоны»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:3) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

«Мы понимали, что будем играть против опасного соперника. «Барселона» очень эффектна в нападении. Мы не смогли оказать им достойного сопротивления, но не вешаем нос», — цитирует Эмери Mundo Deportivo.

После десяти туров «Вильярреал» идет на 10-й строчке ла лиги. «Барселона» расположилась на 2-м месте.