Эмери: «Мы обезвредили «Реал» и играли с достаточным комфортом»

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании против «Реала» (0:0).

«Нам надо добиться стабильности в реализации нашей идеи, а затем уже работать над деталями, за счет которых можно побеждать. Мы смогли все сделать должным образом в матче с «Эльче», а сегодня мы обезвредили «Реал» и играли с достаточным комфортом. При этом у нас были проблемы с реализацией моментов. Я верю, что мы будем побеждать при правильной игре. Сегодня мы играли правильно и должны продолжать в том же духе», — приводит слова Эмери Marca.

«Реал» лидирует в чемпионате, имея в активе 17 очков. На счету «Вильярреала» 8 очков и 10-я позиция в турнирной таблице.