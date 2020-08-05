Эмери хочет пригласить Гендузи в «Вильярреал»

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гендузи может продолжить карьеру в «Вильярреале», сообщает Footmercato.

По информации источника, в 21-летнем французе заинтересован новый главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, который работал с игроком в лондонском клубе. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек попросил «канониров» отпустить его в другой клуб этим летом.

В сезоне-2019/20 Гендузи провел за «Арсенал» 34 матча, на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 32 миллиона евро.