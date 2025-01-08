«Валенсия» вышла в 1/8 финала Кубка Испании

«Валенсия» переиграла «Эльденсе» в матче 1/16 финала Кубка Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе «Нуэво Пепико Амат» в Эльде.

Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала Серхи Канос открыл счет, а затем Диего Лопес удвоил преимущество гостей.

Соперник «Валенсии» по 1/8 финала определится после жеребьевки.