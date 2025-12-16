«Эльденсе» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании
«Эльденсе» и «Реал Сосьедад» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании 16 декабря
«Эльденсе» и «Реал Сосьедад» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании во вторник, 16 декабря.
Следить за ключевыми событиями игры «Эльденсе» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч пройдет на стадионе «Нуэво Пепико Амат» в Эльде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.
Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.
Во втором раунде Кубка Короля команда из Эльды победила «Альмерию» со счетом 2:1, а бело-голубые обыграли «Реус» — 2:0.
Кубок Испании сезона-2025/26 стартовал 27 сентября и завершится 25 апреля. Действующий победитель турнира — «Барселона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|7
|0
|0
|31-7
|21
|
2
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
3
|Бетис
|7
|5
|1
|1
|9-7
|16
|
4
|Реал
|7
|5
|0
|2
|18-8
|15
|
5
|Севилья
|7
|4
|1
|2
|10-9
|13
|
6
|Алавес
|7
|3
|2
|2
|11-6
|11
|
7
|Депортиво
|7
|2
|4
|1
|10-8
|10
|
8
|Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|9-13
|10
|
9
|Вильярреал
|7
|2
|2
|3
|13-12
|8
|
10
|Атлетик
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|4-7
|8
|
12
|Р. Вальекано
|7
|2
|2
|3
|11-16
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|2
|3
|6-13
|8
|
14
|Сельта
|7
|1
|4
|2
|8-6
|7
|
15
|Эспаньол
|7
|2
|1
|4
|10-10
|7
|
16
|Расинг
|7
|2
|1
|4
|11-21
|7
|
17
|Леванте
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|
18
|Эльче
|7
|1
|2
|4
|11-17
|5
|
19
|Валенсия
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
20
|Малага
|7
|0
|3
|4
|3-12
|3
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|9.10
|22:00
|Малага – Эспаньол
|- : -
|10.10
|15:00
|Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|10.10
|17:15
|Алавес – Атлетико
|- : -
|10.10
|19:30
|Барселона – Хетафе
|- : -
|10.10
|22:00
|Реал – Вильярреал
|- : -
|11.10
|15:00
|Эльче – Сельта
|- : -
|11.10
|17:15
|Реал Сосьедад – Депортиво
|- : -
|11.10
|19:30
|Бетис – Осасуна
|- : -
|11.10
|22:00
|Расинг – Валенсия
|- : -
|12.10
|22:00
|Леванте – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|12
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|7
|П
|
|
Энтони Гордон
Барселона
|4
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|4
|
|
Джоб Очинг
Реал Сосьедад
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Алонсо
Сельта
|5
|1
|2
|
|
Юри Берчиче
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Фредерико Редондо
Эльче
|5
|1
|1
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