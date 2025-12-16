«Эльденсе» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

«Эльденсе» и «Реал Сосьедад» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании 16 декабря

«Эльденсе» и «Реал Сосьедад» сыграют в 1/16 финала Кубка Испании во вторник, 16 декабря.

Следить за ключевыми событиями игры «Эльденсе» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Нуэво Пепико Амат» в Эльде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

Кубок Испании. 1/16 финала.

16 декабря 2025, 23:00. Nuevo Pepico Amat (Эльда)

Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

Во втором раунде Кубка Короля команда из Эльды победила «Альмерию» со счетом 2:1, а бело-голубые обыграли «Реус» — 2:0.

Кубок Испании сезона-2025/26 стартовал 27 сентября и завершится 25 апреля. Действующий победитель турнира — «Барселона».