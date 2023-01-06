«Атлетик» разгромил клуб четвертого дивизиона и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

«Атлетик» на выезде переиграл «Эльденсе» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 6:1.

В составе победителей нападающий Алехандро Беренгер оформил дубль, по голу забили Нико Уильямс, Икер Муниаин и Ойер Заррага, а также Рубен Коррея забил в свои ворота. Гол престижа на счету Марио Соберона.

Соперник «Атлетика» по 1/8 финала станет известен после жеребьевки.