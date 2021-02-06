«Эльче» отыгрался с 0:2 и добился ничьей с «Вильярреалом»

Матч 22-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Вильярреалом» завершился результативной ничьей 2:2.

Хозяева смогли вырвать ничью, несмотря на проигранный в два мяча первый тайм. На дубль Херарда Морено после перерыва ответили Гвидо Карильо и Лукас Бойе.

«Вильярреал» идет пятым в примере с 36 очками после 22 игр. «Эльче» набрал 18 очков в 20 матчах и расположился на предпоследнем месте.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

«Эльче» — «Вильярреал» — 2:2 (0:2)

Голы: Морено, 16 (0:1). Морено, 35 (0:2). Каррильо, 49 (1:2). Бойе, 64 (2:2).

«Эльче»: Бадиа, Мохика, Диего Гонсалес, Сифуэнтес, Хосема, Марконе, Ригони, Гути, Каррильо (Пере Милья, 78), Бойе, Хосан.

«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Хауме Коста (Бакка, 74), Педраса (Эступиньян, 73), Пау Торрес, Парехо, Коклен (Фойт, 25), Тригерос, Мойсес Гомес, Пако Алькасер, Морено (Пино, 50).

Предупреждения: Бойе, 22. Педраса, 62. Тригерос, 70.

Судья: Мелеро Лопес.

6 февраля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».