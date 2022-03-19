«Валенсия» с минимальным счетом победила «Эльче». Черышев вышел на замену

«Валенсия» победила «Эльче» в матче 29-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.

На 50-й минуте единственный гол игры забил Гонсалу Гедеш. На 72-й минуте на поле появился российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, который заменил Брайана Хиля.

«Валенсия» набрала 40 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 32 очка и 14-я строчка.