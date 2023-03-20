«Эльче» уволил Пабло Мачина, команда меняет тренера пятый раз за сезон

Пабло Мачин покидает пост главного тренера «Эльче», сообщает пресс-служба испанской команды.

У игроков команды из Эльче будет уже шестой главный тренер в сезоне-2022/23.

Мачин возглавил «Эльче» 17 ноября 2022 года. За все время работы в клубе специалист одержал 2 победы, потерпел 7 поражений и трижды сыграл вничью.

Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 13 очков за 26 матчей.