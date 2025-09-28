«Эльче» победил «Сельту» в ла лиге
«Эльче» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.
У хозяев голы забили нападающий Андре Силва на 18-й минуте и защитник Джон Четауя на 68-й минуте. Единственный гол гостей на счету форварда Борхи Иглесиаса (22-я).
«Эльче» набрал 13 очков занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» с 5 очками — на 17-й строчке.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|7
|6
|1
|0
|21-5
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|16-8
|18
|
3
|Вильярреал
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
4
|Эльче
|7
|3
|4
|0
|10-6
|13
|
5
|Эспаньол
|7
|3
|3
|1
|10-9
|12
|
6
|Бетис
|7
|3
|3
|1
|11-7
|12
|
7
|Атлетико
|7
|3
|3
|1
|14-9
|12
|
8
|Хетафе
|7
|3
|2
|2
|8-9
|11
|
9
|Атлетик
|7
|3
|1
|3
|7-8
|10
|
10
|Севилья
|7
|3
|1
|3
|11-10
|10
|
11
|Алавес
|7
|2
|2
|3
|6-7
|8
|
12
|Валенсия
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Осасуна
|7
|2
|1
|4
|5-7
|7
|
14
|Овьедо
|7
|2
|0
|5
|4-12
|6
|
15
|Р. Сосьедад
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
16
|Сельта
|7
|0
|5
|2
|6-9
|5
|
17
|Р. Вальекано
|7
|1
|2
|4
|7-10
|5
|
18
|Мальорка
|7
|1
|2
|4
|6-11
|5
|
19
|Леванте
|7
|1
|2
|4
|11-14
|5
|
20
|Жирона
|7
|0
|3
|4
|3-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|22:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|4.10
|15:00
|
Овьедо – Леванте
|- : -
|4.10
|17:15
|
Жирона – Валенсия
|- : -
|4.10
|19:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|4.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|5.10
|15:00
|
Алавес – Эльче
|- : -
|5.10
|17:15
|
Севилья – Барселона
|- : -
|5.10
|19:30
|
Эспаньол – Бетис
|- : -
|5.10
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Сельта – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|8
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|6
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|П
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|
|
Луис Милья
Хетафе
|4
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|5
|1
|2
|
|
Серхио Камельо
Райо Вальекано
|5
|1
|2
|
|
Александр Серлот
Атлетико
|6
|1
|2
