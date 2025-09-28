«Эльче» победил «Сельту» в ла лиге

«Эльче» на своем поле обыграл «Сельту» в матче 7-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев голы забили нападающий Андре Силва на 18-й минуте и защитник Джон Четауя на 68-й минуте. Единственный гол гостей на счету форварда Борхи Иглесиаса (22-я).

«Эльче» набрал 13 очков занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Сельта» с 5 очками — на 17-й строчке.