«Сельта» в гостях победил «Эльче»

«Сельта» на выезде победила «Эльче» в матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал лидер команды из Виго Яго Аспас, который отличился уже на 5-й минуте встречи.

«Сельта» набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.

«Эльче» продолжает оставаться единственной командой, которая не одержала ни одной победы в сезоне, имея в активе всего 4 очка.