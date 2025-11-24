«Реал» спасся от поражения в матче с «Эльче»

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Эльче» в матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:2. Игра прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро».

За мадридцев забили Дин Хейсен и Джуд Беллингем, который отличился на 88-й минуте при счете 1:2. Голевую передачу на Беллингема отдал Килиан Мбаппе. В составе хозяев поля отличились Алейкс Фебас и Альваро Родригес.

Матч «Эльче» заканчивал в меньшинстве. На 90+6-й минуте защитник команды Виктор Чуст получил вторую желтую карточку.

«Реал» набрал 32 очка и обошел «Барселону» (31 очко) в турнирной таблице Ла лиги. Команда Хаби Алонсо теперь занимает первое место.

«Эльче» продлил серию без побед в чемпионате Испании до 6 матчей (3 ничьих и 3 поражения). Команда с 16 очками занимает 11-ю строчку.