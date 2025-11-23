Футбол
Сегодня, 20:00

«Эльче» — «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Эльче» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Getty Images

«Эльче» и «Реал» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Эльче» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

После 12 туров Ла Лиги команда из Эльче набрала 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Сливочные с 31 очком располагаются на первой строчке в чемпионате.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Реал
ФК Эльче
    • Иско продлил контракт с «Бетисом» до 2028 года, клуб объявил об этом баннером во время матча

    «Бетис» сыграл вничью с «Жироной», Антони удалили в концовке
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 12 10 1 1 26-10 31
    2
    		 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
    3
    		 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
    4
    		 Атлетико 12 7 4 1 24-11 25
    5
    		 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
    6
    		 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
    7
    		 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
    8
    		 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
    9
    		 Р. Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
    10
    		 Р. Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
    11
    		 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
    12
    		 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
    13
    		 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
    14
    		 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
    15
    		 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
    16
    		 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
    17
    		 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
    18
    		 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
    19
    		 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
    20
    		 Овьедо 13 2 3 8 7-20 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    21.11 23:00 Валенсия – Леванте 1 : 0
    22.11 16:00 Алавес – Сельта 0 : 1
    22.11 18:15 Барселона – Атлетик 4 : 0
    22.11 20:30 Осасуна – Р. Сосьедад 1 : 3
    22.11 23:00 Вильярреал – Мальорка 2 : 1
    23.11 16:00 Овьедо – Р. Вальекано 0 : 0
    23.11 18:15 Бетис – Жирона 1 : 1
    23.11 20:30 Хетафе – Атлетико - : -
    23.11 23:00 Эльче – Реал - : -
    24.11 23:00 Эспаньол – Севилья - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Реал

    		 13
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски

    Барселона

    		 8
    Ферран Торрес
    Ферран Торрес

    Барселона

    		 7
    П
    Маркус Рэшфорд
    Маркус Рэшфорд

    Барселона

    		 7
    Ламин Ямаль
    Ламин Ямаль

    Барселона

    		 6
    Луис Милья
    Луис Милья

    Хетафе

    		 6
    И К Ж
    Хосе Гайя
    Хосе Гайя

    Валенсия

    		 11 1 4
    Витор Рейс
    Витор Рейс

    Жирона

    		 12 1 4
    Пере Милья
    Пере Милья

    Эспаньол

    		 10 1 3
    Вся статистика

