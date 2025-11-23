«Эльче» — «Реал»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
«Эльче» и «Реал» сыграют в чемпионате Испании 23 ноября
«Эльче» и «Реал» сыграют в 13-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Начало — в 23.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Эльче» — «Реал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.
После 12 туров Ла Лиги команда из Эльче набрала 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Сливочные с 31 очком располагаются на первой строчке в чемпионате.
Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|20-14
|21
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Р. Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
13
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|13
|2
|5
|6
|12-25
|11
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|13
|2
|3
|8
|7-20
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|0 : 0
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|1 : 1
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Витор Рейс
Жирона
|12
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
Новости