«Эльче» подписал Редондо из «Интер Майами»

Полузащитник «Интер Майами» Федерико Редондо подписал контракт с «Эльче», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним аргентинцем рассчитано до лета 2030 года. «Интер Майами» получит процент от следующей продажи игрока.

В текущем сезоне Редондо провел 35 матчей, в которых сделал результативную передачу.