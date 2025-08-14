Футбол
14 августа, 15:25

«Эльче» подписал Редондо из «Интер Майами»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Интер Майами» Федерико Редондо подписал контракт с «Эльче», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним аргентинцем рассчитано до лета 2030 года. «Интер Майами» получит процент от следующей продажи игрока.

В текущем сезоне Редондо провел 35 матчей, в которых сделал результативную передачу.

ФК Интер Майами
ФК Эльче
«Реал» представил Мастантуоно в качестве своего игрока

Мастантуоно — о переходе в «Реал»: «Обещаю, что отдам жизнь за эту футболку»
