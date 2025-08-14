«Эльче» подписал Редондо из «Интер Майами»
Полузащитник «Интер Майами» Федерико Редондо подписал контракт с «Эльче», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 22-летним аргентинцем рассчитано до лета 2030 года. «Интер Майами» получит процент от следующей продажи игрока.
В текущем сезоне Редондо провел 35 матчей, в которых сделал результативную передачу.
Новости