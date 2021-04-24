«Эльче» победил «Леванте»
«Эльче» в матче 32-го тура чемпионата Испании на своем поле победил «Леванте» со счетом 1:0. Гол забил Лукас Бойе.
«Эльче» занимает 16-е место в таблице. «Леванте» — 12-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
32-й тур
«Эльче» — «Леванте» — 1:0 (1:0)
Гол: Бойе, 32.
«Эльче»: Гассанига, Мохика, Паласиос, Диего Гонсалес, Кальво, Марконе, Гути, Пьятти (Мфулу, 83), Фидель (Сифуэнтес, 90+4), Бойе (Хосема, 90+4), Тете Моренте (Хосан, 70).
«Леванте»: Фернандес, Коке (Мелеро, 57), Клерк, Везу, Постиго, Пьер (Сон, 56), Малса, Барди, Рохер (Дуарте, 79), Моралес (Гомес, 56), Де Фрутос (Леон, 79).
Предупреждения: Мохика, 34. Постиго, 58. Малса, 65. Рохер, 74. Фидель, 77. Гассанига, 79. Барди, 90+3.
Судья: Медье Хименес (Испания).
24 апреля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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