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«Эльче» победил «Леванте»

16:59

«Эльче» в матче 32-го тура чемпионата Испании на своем поле победил «Леванте» со счетом 1:0. Гол забил Лукас Бойе.

«Эльче» занимает 16-е место в таблице. «Леванте» — 12-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

32-й тур

«Эльче» — «Леванте» — 1:0 (1:0)

Гол: Бойе, 32.

«Эльче»: Гассанига, Мохика, Паласиос, Диего Гонсалес, Кальво, Марконе, Гути, Пьятти (Мфулу, 83), Фидель (Сифуэнтес, 90+4), Бойе (Хосема, 90+4), Тете Моренте (Хосан, 70).

«Леванте»: Фернандес, Коке (Мелеро, 57), Клерк, Везу, Постиго, Пьер (Сон, 56), Малса, Барди, Рохер (Дуарте, 79), Моралес (Гомес, 56), Де Фрутос (Леон, 79).

Предупреждения: Мохика, 34. Постиго, 58. Малса, 65. Рохер, 74. Фидель, 77. Гассанига, 79. Барди, 90+3.

Судья: Медье Хименес (Испания).

24 апреля. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

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