«Эльче» на выезде обыграл «Эйбар»
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«Эльче» переиграл «Эйбар» в матче 4-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил аргентинский нападающий Лукас Бойе.
Чемпионат Испании
4-й тур
«Эйбар» — «Эльче» — 0:1 (0:1)
Гол: Бойе, 37.
Нереализованный пенальти: Экспосито, 52 (мимо).
«Эйбар»: Дмитрович, Бигас (Бургос, 46), Арбилья, Техеро, К.Родригес, Ресио (Альварес, 24), Экспосито, Педро Леон, Кике Гарсия (Кондзер, 74), Инуи (Арьета, 74), Муто (Кике, 63).
«Эльче»: Бадиа, Верду, Кальво, Хосема, Мфулу (Луисми, 89), Гути (Фольч, 90+3), Фидель, Пере Милья (Нино, 90), Бойе (Коне, 83), Хосан, Тете Моренте.
Предупреждения: Техеро, 10. Тете Моренте, 28. Хосан, 39. Бургос, 47.
Судья: Хайме Латре.
30 сентября. Эйбар. Стадион «Ипуруа».
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