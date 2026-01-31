«Эльче» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
«Эльче» и «Барселона» сыграют в 22-м туре чемпионата Испании в субботу, 31 января. Матч на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) начинается в 23.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Эльче» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Матч «Эльче» — «Барселона» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.20 мск. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).
В предыдущем туре ла лиги «Эльче» уступил «Леванте» (2:3), а «Барселона» выиграла у «Овьедо» (3:0). Бело-зеленые с 24 очками в 21 матче занимают 12-е место, а каталонцы набрали 52 очка и после 21 матча идут первыми.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|0
|0
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|0-0
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2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Судейство