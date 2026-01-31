«Эльче» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Эльче» и «Барселона» сыграют в 22-м туре чемпионата Испании в субботу, 31 января. Матч на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) начинается в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Эльче» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Испании. Ла лига. 22-й тур.

31 января, 23:00. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)

Матч «Эльче» — «Барселона» в прямом эфире показывают на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 22.20 мск. Смотреть матч ла лиги также можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции эфира федерального телеканала, по подписке).

В предыдущем туре ла лиги «Эльче» уступил «Леванте» (2:3), а «Барселона» выиграла у «Овьедо» (3:0). Бело-зеленые с 24 очками в 21 матче занимают 12-е место, а каталонцы набрали 52 очка и после 21 матча идут первыми.