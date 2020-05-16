El Pais: «Хетафе» и «Вильярреал» могли сыграть договорной матч

Испанские «Хетафе» и «Вильярреал» подозреваются в договорном матче, утверждает El Pais.

Игра прошла в последнем туре прошлого сезона и завершилась вничью (2:2). Команда из пригорода Мадрида не смогла попасть в Лигу чемпионов, куда отправилась «Валенсия».

Журналисты обнаружили запись переговоров экс-футболистов Карлоса Аранды и Пако Эстебана, в которых упоминается форвард «Хетафе» Хорхе Молина. Аранда предлагал Эстебану связаться с Молиной для обсуждения точного результата матча. Игрокам обеих команд, предположительно, заплатили 1,8 — 2 миллиона евро.

Пресс-службы обоих клубов опровергли обвинение в участии в договорных матчах. «Хетафе» выразил полную поддержку Молине, «Вильярреал» изучит возможности подачи судебного иска в защиту своей репутации.