El Nacional: лидеры «Барселоны» попросили Флика не ставить Араухо на матч с «Реалом»

Перед матчем 36-го тура ла лиги между «Барселоной» и «Реалом», который состоится 11 мая, группа лидеров «Барселоны» обратилась к главному тренеру Ханс-Дитеру Флику с просьбой. Они попросили тренера не включать в состав на игру уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает El Nacional.

Такое решение игроков могло быть вызвано разочарованием от выступления Араухо в ответном матче Лиги чемпионов против «Интера», который закончился со счетом 3:4 после дополнительного времени. В том матче Араухо вышел на замену, и, по мнению некоторых игроков, его действия на поле были недостаточно эффективными.

Из-за ошибки Араухо «Барселона» пропустила гол на последних минутах матча, когда каталонцы уже вели в счете и были близки к выходу в финал.