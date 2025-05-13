Футбол
13 мая, 08:49

El Nacional: Холанн через год может перейти в «Барселону»

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Барселона» планирует подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна летом 2026 года, сообщает El Nacional.

Для этого «Барселона» намерена собрать 175 миллионов евро — именно такова сумма клаусулы игрока, которую можно активировать в 2026 году. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до 2034 года, и некоторые аналитики сомневаются в наличии пункта о выкупе. Однако источник утверждает, что такой пункт есть и «Барселона» настроена его использовать.

Финансовое состояние каталонского клуба усложняет ситуацию, поскольку «Барселона» все еще ограничена зарплатным потолком и долгами, несмотря на некоторое улучшение.

Руководство «Барселоны» видит в Холанне ключевую фигуру для обновления команды после завершения эпохи Роберта Левандовского, чей контракт закончится летом 2026 года.

Согласно появившимся слухам, Холанн предпочитает переход в «Барселону», несмотря на интерес к нему со стороны «Реала».

В текущем сезоне форвард забил 30 голов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

Эрлинг Холанн
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
  • Player124

    А я вот думаю, что Барсе в долгосрочной перспективе это боком бы вышло. Повторилась история с Сити - когда поначалу всё хорошо он вписался много забивает, а потом команда уже начинает выстраиваться и подстраиваться под него теряя свои фирменные черты, становясь менее интересной и изобретательной в угоду более примитивной игре - навесам-прострелам на норвежца.

    13.05.2025

  • Spacewalker

    Ну сказано же, что как минимум замена Левандовски:wink: У самого есть определённые сомнения, что они одновременно уживутся, а так как смена и замена вполне. Учитывая, что Холанн прекрасно вписался в барсоподобный футбол Гвардиолы в Сити, то думается, что и в самой Барсе он не должен затеряться. PS. Ваш коммент минусовал не я.

    13.05.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Ммммм

    13.05.2025

  • m_16

    Только вот никто его бесплатно не отпустит, а Барселона в долгах, как в шелках.

    13.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Не дай Бог!! Зачем он Барсе?! Кошмар!

    13.05.2025

  • Бергкамп 10

    если Сити не займут место в ЛЧ , норвежец уже этим летом уйдет. Как раз замена поляку

    13.05.2025

