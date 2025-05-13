El Nacional: Холанн через год может перейти в «Барселону»

«Барселона» планирует подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна летом 2026 года, сообщает El Nacional.

Для этого «Барселона» намерена собрать 175 миллионов евро — именно такова сумма клаусулы игрока, которую можно активировать в 2026 году. Контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до 2034 года, и некоторые аналитики сомневаются в наличии пункта о выкупе. Однако источник утверждает, что такой пункт есть и «Барселона» настроена его использовать.

Финансовое состояние каталонского клуба усложняет ситуацию, поскольку «Барселона» все еще ограничена зарплатным потолком и долгами, несмотря на некоторое улучшение.

Руководство «Барселоны» видит в Холанне ключевую фигуру для обновления команды после завершения эпохи Роберта Левандовского, чей контракт закончится летом 2026 года.

Согласно появившимся слухам, Холанн предпочитает переход в «Барселону», несмотря на интерес к нему со стороны «Реала».

В текущем сезоне форвард забил 30 голов в 41 матче за «Манчестер Сити» во всех турнирах.