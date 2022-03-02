Эктор Эррера подпишет контракт с командой из МЛС

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера продолжит карьеру в МЛС. В ближайшее время он подпишет контракт с «Хьюстон Динамо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт полузащитника с «Атлетико» действует до 30 июня 2022 года. Таким образом, летом 31-летний мексиканец перейдет в «Хьюстон» в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 Эррера провел 20 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.