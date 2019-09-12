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Экс-защитник «Зенита» возмущен уходом Марселино из «Валенсии»

16:32
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Защитник «Валенсии» Эсекиэль Гарай выразил возмущение отставкой главного тренера Марселино. 54-летний специалист был уволен из клуба 11 сентября.

— Тот, кто принял это решение, вообще не обратил внимания на нас. Я скажу громко и ясно: это не честно! — цитирует Гарая портал Goal.

Новым главным тренером «Валенсии» стал Альберт Селадес. Под руководством Марселино «летучие мыши» выиграли Кубок Испании в минувшем сезоне.

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