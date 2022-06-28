Экс-защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес вернется в клуб на тренерскую должность
Экс-защитник «Барселоны» и многолетний капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес вернется в каталонский клуб, сообщает Sport.es.
43-летний Маркес сменит Серхи Бархуана на посту «Барселоны Б», которая теперь будет называться «Барселона Атлетик».
Маркес отыграл за «Барселону» семь сезонов в нулевых. Закончил карьеру он в родном «Атласе», а тренерский опыт имеет лишь в молодежной команде скромной «Алькалы».
Напомним, Рафаэль Маркес был капитаном сборной Мексики на пяти чемпионатах мира.
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11
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12
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13
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14
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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|0-0
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17
|Кадис
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|0-0
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Барселона – Р. Вальекано
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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Сельта – Эспаньол
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Хетафе – Атлетико
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Осасуна – Севилья
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Валенсия – Жирона
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Вальядолид – Вильярреал
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