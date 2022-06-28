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Экс-защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес вернется в клуб на тренерскую должность

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-защитник «Барселоны» и многолетний капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес вернется в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

43-летний Маркес сменит Серхи Бархуана на посту «Барселоны Б», которая теперь будет называться «Барселона Атлетик».

Маркес отыграл за «Барселону» семь сезонов в нулевых. Закончил карьеру он в родном «Атласе», а тренерский опыт имеет лишь в молодежной команде скромной «Алькалы».

Напомним, Рафаэль Маркес был капитаном сборной Мексики на пяти чемпионатах мира.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Франсиско Черундоло 4
Рафаэль Надаль 4
Идет 1-й сет

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Серена Уильямс
Армони Тан

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
⚽ Футбол. Чемпионат Европы U19. Финал
Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Рафаэль Маркес
ФК Барселона
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 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
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13.08 00:00
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 - : -
13.08 00:00
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