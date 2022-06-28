Экс-защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес вернется в клуб на тренерскую должность

Экс-защитник «Барселоны» и многолетний капитан сборной Мексики Рафаэль Маркес вернется в каталонский клуб, сообщает Sport.es.

43-летний Маркес сменит Серхи Бархуана на посту «Барселоны Б», которая теперь будет называться «Барселона Атлетик».

Маркес отыграл за «Барселону» семь сезонов в нулевых. Закончил карьеру он в родном «Атласе», а тренерский опыт имеет лишь в молодежной команде скромной «Алькалы».

Напомним, Рафаэль Маркес был капитаном сборной Мексики на пяти чемпионатах мира.