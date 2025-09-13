Канисарес: «Высказывания Ямаля? Это слова 18-летнего парня. Главное — он не зазнается на поле»

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мнением о форварде «Барселоны» Ламине Ямале.

«Главное, что Ламин не зазнается на поле, это для меня важно. А его высказывания — это слова 18-летнего парня. Он еще учится и формируется как личность. Люди будут судить каждое его слово, но очень трудно быть идеальным», — цитирует экс-голкипер «Валенсии» Marca.

Ранее Ямаль высказался о «Золотом мяче»: «Я игрок, способный выиграть [«Золотой мяч»]. А если у меня не получится, то это потому, что я сделал что-то неправильно или не захотел [выиграть]».