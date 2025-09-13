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13 сентября 2025, 23:53

Канисарес: «Высказывания Ямаля? Это слова 18-летнего парня. Главное — он не зазнается на поле»

Руслан Минаев

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мнением о форварде «Барселоны» Ламине Ямале.

«Главное, что Ламин не зазнается на поле, это для меня важно. А его высказывания — это слова 18-летнего парня. Он еще учится и формируется как личность. Люди будут судить каждое его слово, но очень трудно быть идеальным», — цитирует экс-голкипер «Валенсии» Marca.

Ранее Ямаль высказался о «Золотом мяче»: «Я игрок, способный выиграть [«Золотой мяч»]. А если у меня не получится, то это потому, что я сделал что-то неправильно или не захотел [выиграть]».

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Ламин Ямаль
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
20
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
16.08 00:00 Барселона – Атлетик - : -
16.08 00:00 Сельта – Осасуна - : -
16.08 00:00 Депортиво – Эльче - : -
16.08 00:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 00:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
16.08 00:00 Севилья – Р. Вальекано - : -
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