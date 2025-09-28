Экс-вратарь «Реала» Аракистайн умер в возрасте 88 лет
Экс-вратарь «Реала» Хосе Аракистайн умер в возрасте 88 лет, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
«Реал», его президент и совет директоров хотели бы выразить свои глубочайшие сожаления в связи со смертью Хосе Аракистайна, одного из величайших вратарей в нашей истории», — говорится в заявлении клуба.
Аракистайн выступал за «Реал» с 1961 по 1968 год, всего на его счету 97 матчей. В составе мадридцев он шесть раз выиграл чемпионат Испании и становился обладателем Кубка страны. Кроме того, он выиграл один Кубок европейских чемпионов.
Новости