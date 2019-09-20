Экс-тренер «ПСЖ» может стать спортивным директором «Валенсии»

Бывший тренер «ПСЖ» Луис Фернандес может продолжить карьеру в «Валенсии». Как сообщает Le Figaro, испанский клуб хочет назначить 59-летнего специалиста спортивным директором. Это связано с перестановками в руководстве команды.

Ранее «Валенсию» покинул главный тренер Марселино. Его место занял Альберт Селадес. Ожидается смена и спортивного директора. Последним местом работы Фернандеса был тренировочный центр «ПСЖ».