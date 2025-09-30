Экс-президента «Барселоны» Бартомеу обвинили в махинациях при трансферах Малкома и Гризманна

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обвинил своего предшественника Хосепа Бартомеу в финансовых махинациях при трансферах форвардов Малкома и Антуана Гризманна, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, Бартомеу искусственно завышал комиссионные по некоторым трансферам, а часть средств перечислялась на подставные фирмы. Например, комиссионные за переход Малкома составили 10 миллионов евро. Бывший президент «Барселоны» даст показания 24 октября.

Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с января 2014 по октябрь 2020 года. Также он работал в каталонском клубе в качестве вице-президента и члена правления.